zaterdag 12 augustus 2017

Start-up RobinFood lanceert on-line platform

RobinFood heeft in Brussel het on-line platform RobinFood.store gelanceerd. De start-up helpt buurtwinkels bij de verkoop van hun voedingsoverschotten. Consumenten kunnen op die manier kwaliteitsvolle voeding die in hun buurt wordt verkocht, tegen een voordelige prijs kopen. Het platform biedt handelaars de mogelijkheid om een snelverkooppromotie van 20% en meer op bijna vervallen producten aan te bieden. De duurzame voedingswinkels Färm en Sequoia zijn de eerste partners van RobinFood, dat lid is van starters-community Start it @kbc. Meer info: http://www.RobinFood.store.

