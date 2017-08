zaterdag 12 augustus 2017

Keyware verwerft alleencontrole over Franse Magellan

Keyware Technologies N.V. (Zaventem) telt 6 miljoen euro neer voor de overige 60% van de aandelen in de Franse fintech Magellan SAS (Villeurbanne). Vorig najaar telde de betaalspecialist al 4 miljoen euro neer voor een belang van 40%. De overname van Magellan maakt Keyware eigenaar van geavanceerde software voor e-commerce en m-commerce. Magellan heeft met name technologie in huis om transacties te verwerken en om betalingen via mobiele toestellen te beveiligen. Bovendien biedt het een technologie aan waardoor consumenten hun betalingen makkelijk kunnen spreiden of uitstellen zonder hun kredietkaart te moeten gebruiken. Magellan boekte vorig jaar een omzet van 3,3 miljoen euro en draaide een break-even resultaat. Keyware Technolgies verwierf eerder dit jaar ook al software-ontwikkelaar EasyOrder B.V.B.A. (Anzegem). Samen met de huidige overname groeit Keyware uit tot een belangrijke software-ontwikkelaar in de fintech-industrie. Meer info: 02/346.25.25 of http://www.keyware.com.