Ter Beke versterkt marktpositie in Frankrijk

Voedingsgroep Ter Beke N.V. (Waarschoot) heeft 9,4 mijloen euro neergeteld voor de overname van een 33%-belang in de Franse producent van bereide maaltijden Stefano Toselli (Mézidon-Canon). Ter Beke richtte in 2011 met GS&DH Holdings, aandeelhouder van Stefano Toselli, de 50/50 joint-venture The Pas...