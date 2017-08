woensdag 9 augustus 2017

Melvin Keuter nieuwe communicatieverantwoordelijke Nissan Belgium

Melvin Keuter (foto) is de nieuwe communicatieverantwoordelijke van Nissan Belgium N.V. (Aartselaar). Hij volgt Marie-Louise Van Dyck op, die na een loopbaan van 44 jaar eind juni met rust ging. Keuter heeft negen jaar ervaring in de autobranche (klantenrelaties, after sales en marketing). Hij was sinds 1,5 jaar bij Nissan Benelux aan de slag als marketing product specialist voor de GT-R 370Z en Pulsar.