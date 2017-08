(René Konings, Marc Lambotte, ceo Agoria, en Frederik Meulewaeter)

vrijdag 11 augustus 2017

Nieuwe rol voor René Konings binnen Agoria

René Konings is de nieuwe verantwoordelijke van de beleidscel Agoria Brussel. In die functie volgt hij Floriane de Kerchove op. In de voorbije negen jaar verzorgde Konings de persrelaties van de technologiefederatie. Eerder was hij actief als woordvoerder van Brussels minister Pascal Smet, werkte hij in het Europees Parlement en was hij journalist bij het Belang van Limburg en Gazet Van Antwerpen. Floriane de Kerchove blijft binnen de Brusselse beleidscel actief om Konings te ondersteunen. Voorts wordt zij binnen Agoria verantwoordelijk voor alle maatschappelijk gerelateerde programma's. Nieuwe woordvoerder van Agoria is Frederik Meulewaeter. Hij was eerder woordvoerder van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en van werkgeversorganisatie Voka.

+ FOTO

