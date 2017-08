zondag 13 augustus 2017

Dimension Data verhoogt connectiviteit Carrefour-winkels

Dimension Data Belgium N.V. (Diegem) werkt samen met Carrefour België aan een modernisering van het Wi-Fi netwerk in de 85 winkels in eigen beheer. De IT-dienstverlener kreeg de opdracht toevertrouwd om de bestaande hardware door modernere technologie te vervangen. Sinds een tiental jaar zijn de winkels van Carrefour België toegerust met Wi-Fi. De bestaande oplossing voldoet evenwel niet langer aan de huidige, groeiende behoeften. Bij de installatie ervan bleef het gebruik van Wi-Fi beperkt tot interne taken zoals het opmaken van de inventaris. Met de opkomst van self-scanning en hotspots is de technologie aan vernieuwing toe. Carrefour België opteerde voor de oplossing van Dimension Data waarbij, in elke winkel, access points met een lokale controller worden verbonden, in plaats van een gecentraliseerd exemplaar. Ook het gemak van de ingebruikname van de Aruba-oplossing, de beschikbaarheid en betrokkenheid van de teams, overtuigde Carrefour België, net zoals het feit dat Dimension Data het volledige project opvolgt van concept tot onderhoud. Beide partijen ondertekenden daarom een vijfjarig samenwerkingscontract. Tegen 2018 wil Carrefour België de hele migratie zien agerond. Meer info: 02/745.04.45 of http://www.dimensiondata.com.