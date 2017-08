maandag 14 augustus 2017

't Plankske breidt uit in Vosselaar

Strijkatelier en huishoudhulp 't Plankske B.V.B.A.S.O. heeft zijn vestiging langsheen de Antwerpseweg in Vosselaar verhuisd naar een nabijgelegen pand dat met zijn 380 m³ ruim zes keer zo groot is dan de voormalige vestiging. Op de nieuwe, aangekochte locatie wordt het strijkatelier van vier naar acht strijkplanken uitgebreid, inclusief een grote mangel. Bovendien worden er voortaan ook opleidingen aan de huishouddienst en vergaderingen georganiseerd. Het geheel omvat ook een archiefruimte. Het in 2005 opgerichte dienstenchequebedrijf telt inmiddels strijkdiensten in Oud-Turnhout, Retie, Kasterlee, Oostamelle en Vosselaar alsook een uitgebreide dienst voor huishoudelijk hulp met een 230-tal medewerkers. De erkende sociale onderneming richtte intussen ook Plankske Plus op, dat in een dienstverlening zonder dienstencheques voorziet. Plankske Plus bestaat uit een versteldienst, ruitenwasserij, schoenmakerij en groendienst. Meer info: 014/45.21.22 of http://www.tplankske.be.

+ 3 FOTO's

(Nadine en Martine Robben)