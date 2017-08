dinsdag 15 augustus 2017

Doorstart voor gekapseisde Opikanoba

De Limburgse ondernemers Joris Peumans (Prato) en Ben Greeven (Thalento®, dochter van Prato) nemen het gekapseisde Indaxi N.V. (Diepenbeek) over. Indaxi was tot zijn faillissement actief als leverancier van digitale leeroplossingen onder de merknaam Opikanoba. Met de overname van Opikanoba worden de Thalento®-diensten rond het ontwikkelen van medewerkers aangevuld. Opikanoba ontstond als spin-off van KULeuven en UHasselt. Het bedrijf ontwikkelt technologische leermiddelen die zoveel mogelijk zintuigen betrekken en aandacht hebben voor de juiste bedrijfscultuur. Peumans en Prato stonden aan de wieg van HR Tech Valley, een V.Z.W. waarin HR Tech-bedrijven en HR-mensen elkaar ontmoeten om de toekomst van HR vorm te geven. Ambitie van beiden is de technologie van Opikanoba wereldwijd te vermarkten. Meer info: 011/85.92.60 of http://www.opikanoba.com.