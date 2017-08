donderdag 17 augustus 2017

Sarah Timmermans benoemd tot managing director Opel Belgium

Opel Belgium N.V. (Kontich) heeft Sarah Timmermans (foto), director Sales, tot nieuwe managing director benoemd. In haar nieuwe functie rapporteert zij aan Pierre Deneus, regional sales manager. Timmermans, die pas begin dit jaar haar functie van director Sales bij Opel Belgium opnam, startte in april 2012 haar carrière bij de constructeur als commercial vehicles manager. Na deze opdracht werd zij manager Retail Network Development. Die functie combineerde zij met de leiding over de uitrol van het Drive Growth Project in Zwitserland tot eind 2016. Sam Vilain (foto), sinds september 2014 manager Commercial Vehicles, werd tot sales director Opel Belgium benoemd. Vilain kwam in maart 2004 aan boord bij Opel waar hij sindsdien verschillende functies met stijgende verantwoordelijkheden uitoefende in R&D en Business Development.