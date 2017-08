zondag 13 augustus 2017

Kristel Gevaert aan het hoofd van To Walk Again V.Z.W.

De Vlaamse regering heeft de leiding over To Walk Again V.Z.W. toevertrouwd aan Kristel Gevaert (foto). De V.Z.W., opgerichte door Marc Herremans, biedt aangepaste sport- en revalidatiefaciliteiten aan mensen met een fysieke beperking. Gevaert krijgt de opdracht om de organisatie met al zijn opportuniteiten te professionaliseren.