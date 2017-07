donderdag 27 juli 2017

Het belang van degelijk onderhoud van uw heftruck Lange termijnvisie vereist

Onderhoud van de heftruck is meer dan herstellen alleen. Net zoals er een lange termijnvisie vereist is bij het uitvoeren van je business-strategie, zo is er een lange termijnvisie vereist bij het onderhoud van je wagenpark. Ieder onderdeel binnen je bedrijf, waaronder het wagenpark, draagt immers bij tot de productiviteit, en productiviteitswinst is belangrijk voor élke onderneming. De productiviteit zal onder meer stijgen doordat het rendement van je machines en wagenpark verhoogt door een goed onderhoud. Concreet vermindert goed onderhoud de productietijd die verloren gaat doordat een heftruck slecht functioneert (de “downtime” in vakjargon). Daarnaast werkt een goed onderhoudsbeleid geld- en tijdbesparend door bijvoorbeeld de vervanging van het voertuig uit te stellen.

Er bestaan verschillende types van onderhoud:

Reactief onderhoud: zodra er een (technisch) probleem optreedt, wordt dit hersteld. Preventief onderhoud

Periodiek onderhoud: het regelmatig uitvoeren van bepaalde onderhoudstaken zoals het vervangen van olie, remschijven, …

Predictief onderhoud: na het uitvoeren van onderhoudscontroles, overgaan tot onderhoud.

Proactief onderhoud: het uitvoeren van een aantal herstellingen of verbeteringen om bepaalde storingen definitief te onderhouden.

Het is belangrijk het onderscheid te maken tussen reactief en preventief (periodiek, predictief en proactief) onderhoud en een duidelijke onderhoudsstrategie uit te werken. Uit onderzoek blijkt dat een reactief onderhoudsbeleid handenvol geld kost aan een onderneming. Het voeren van een preventief onderhoudsbeleid heeft daarentegen tal van voordelen zoals minder tijdsverlies, de efficiëntie van de onderhoudsingreep en het feit dat er geen sprake is van tijdsdruk.

De heftruck is onderworpen aan een aantal verplichtingen, waaronder een verplichte jaarlijkse keuring op veiligheid en staat van onderhoud. Daarnaast heeft de heftruckchauffeur ook nog de plicht om voor de aanvang van zijn werkzaamheden, de heftruck te controleren. Naast deze keuringen is het van belang dat er ook periodiek (veelal jaarlijks) door een deskundige preventief onderhoud aan de truck wordt gepleegd.

Maar wat betekent een preventief onderhoudsbeleid nu? Het betekent dat op systematische wijze onderdelen van de heftruck vervangen worden vooraleer ze versleten zijn. De idee hierachter is dat de onderdelen van de heftruck een bepaalde levensduur hebben en dat hoe ouder iets wordt, hoe groter de kans op falen wordt. Er moet dus tijdig ingegrepen worden, vóór de periode van een grotere kans op falen.

Dankzij preventief onderhoud voorkom je onverwachte stilstand en dure reparaties. Als het materiaal op de juiste momenten bijgesteld, gesmeerd en gereinigd wordt, wordt de kans op storingen en andere problemen geminimaliseerd. Verder draagt preventief onderhoud bij aan de veiligheid van de heftruck, wat zowel in het belang van het bedrijf als de heftruckchauffeur is. Tot slot draagt deskundig preventief onderhoud bij aan een langere levensduur van de truck, waardoor de kosten van het preventief onderhoud weer worden terugverdiend.

De preventieve onderhoudscyclus is uiteraard afhankelijk van een aantal factoren zoals inzetduur, belasting en werkomstandigheden. Het komt erop aan het handboek van de truck goed te raadplegen.

Het is belangrijk dat het preventief onderhoudsproces start bij de heftruckchauffeur. Hij draagt immers de belangrijkste verantwoordelijkheid voor de zorg voor het voertuig. Hieronder vind je een checklist die voor een controle-ronde bruikbaar is.

Capaciteit batterij

Bevestiging van de banden

Bevestiging en vergrendeling vorken

Zuiverheid van de heftruck

Beschadigingen

Olielekken

Werking claxon

Werking van meters, lampen en controlelampen

Werking voet en handrem

Hefmast , ophanging , kettingen en voorzet

Werking van de sturing

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met B-Close N.V.)

Meer info: 02/245.26.65 of www.b-close.be.