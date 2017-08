Reder Marc Geerts pleit voor meer visibiliteit voor de rondvaartboten in Antwerpen De voormalige “Ruse” krijgt als party-schip “Le Formidable” Antwerpen als thuishaven ‹ ›

maandag 31 juli 2017

Rederij Le Formidable zet nieuw party-schip in Antwerpse markt Overnachtingsaccommodatie maakt ook mini-cruises mogelijk

Rederij Le Formidable B.V. (Breda) zet het gelijknamige party-schip in de Antwerpse markt. “Le Formidable”, voorheen “Ruse”, krijgt dezelfde naam als zijn voorganger waarmee de rederij tussen maart en november 2016 al op de Antwerpse markt actief was. De nieuwe “Le Formidable” is evenwel 16 meter breed, heeft een groot bovendek met klein zwembad, en verblijfsaccommodatie in de vorm van een honderdtal passagiershutten. Naast events allerhande, zal het schip bijgevolg ook voor mini-cruises worden ingezet. Het hele project vergde van eigenaar en Belg Marc Geerts een investering van 4,5 miljoen euro.