maandag 31 juli 2017

Belgische export in geneesmiddelen en vaccins floreert dankzij toplogistiek

40,7 miljard euro: dat is de totale waarde van de geneesmiddelen en vaccins die in 2016 vanuit België geëxporteerd zijn, een stabiel cijfer ten opzichte van vorig jaar. De sector kent indrukwekkende exportcijfers onder meer dankzij de unieke ligging van België, de vlotte toegang tot de buitenlandse markten via de uitgebreide wegen-, haven- en luchthaveninfrastructuur en de uitstekende dienstverlening van logistieke partners, aldus Pharma.be.