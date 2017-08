zaterdag 19 augustus 2017

Sophos Benelux tekent distributie-akkoord met Tech Data

Network- en endpoint security-specialist Sophos Benelux heeft met distributeur Tech Data een partnership voor onbepaalde duur gesloten. De overeenkomst heeft betrekking op alle beveiligingsproducten en diensten van Sophos, met focus op Intercept X en de technologieën ter ondersteuning van GDPR-compliancy. De samenwerking met Tech Data verloopt via de Azlan-afdeling als value-added security-distributeur. Tech Data zal bijgevolg niet alleen instaan in de vermarkting van de security-oplossingen voor de typische Belgische middenmarkt, maar beschikt ook over de technische kennis om bijvoorbeeld consultancy en opleiding voor resellers te organiseren. Meer info: 00-31/162.480.240 of http://www.sophos.com.

+ LOGO