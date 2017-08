zaterdag 19 augustus 2017

Gimv verwerft meerderheidsbelang in Nederlandse Snack Connection

Investeringsmaatschappij Gimv N.V. (Antwerpen) neemt het meerderheidsbelang van Trophas (Baarn) in Snack Connection voor een niet openbaar gemaakt bedrag over. Trophas stapte pas in het voorjaar van 2016 in. Snack Connection richt zich op het inkopen, bewerken, mengen en verpakken van noten en aanverwante artikelen. Het in 2010 opgerichte Nederlandse bedrijf levert private label-oplossingen voor de Europese retail- en B2B-markt. Het beschikt over twee moderne productielocaties in Giessen en Bergschenhoek waar ruim honderd medewerkers aan de slag zijn. Met zijn brede aanbod van o.a. noten, pitten en zaden biedt Snack Connection een antwoord op de toenemende vraag naar gezonde voeding en convenience. Ambitie van Snack Connection is de komende jaren in de Europese markt door te groeien. Dat zal gebeuren door het verder uitbouwen van bestaande klantenrelaties en door het aangaan van partnerships in binne- en buitenland. Meer info: 03/290.21.00 of http://www.gimv.com.