woensdag 2 augustus 2017

Slechts 5% grote bedrijven klaar voor nieuwe, digitale tijdperk 71% van bedrijven kan zonder IT-transformatie niet concurreren

Zeker 95% van de deelnemers aan het “2017 IT Transformation Maturity Curve”-onderzoek van Dell-EMC denkt dat zijn organisatie serieus achterna hinkt op een kleine groep concurrenten die hun IT-infrastructuren en processen transformeren om echte digitale ondernemingen te worden. De meerderheid van de senior IT-managers bij grote bedrijven wereldwijd is dan ook van mening dat ze nog flinke stappen moeten zetten op het gebied van IT-transformatie om echt competitief te kunnen zijn in de digitale wereld. Voor velen is digitale transformatie en het moderniseren van hun legacy-systemen daarom een topprioriteit. De Enterprise Strategy Group (ESG) voerde het onderzoek uit in opdracht van Dell EMC.

Veel organisaties werken nog met applicatie-ontwikkeltijden van enkele maanden, zo niet jaren. Hun infrastructuren zijn verdeeld in silo’s en ze blijven stoeien met een zeer inflexibele infrastructuur. Stuk voor stuk drempels voor een succesvolle digitale transformatie.

Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de bedrijven vindt dat ze hun bestaande infrastructuur moeten optimaliseren om te kunnen profiteren van het digitale tijdperk. De meeste respondenten blijken achterop te blijven bij een kleine groep concurrenten die IT-transformatie succesvol hebben geïmplementeerd en daardoor in staat zijn krachtig op te treden. Organisaties zijn verplicht te investeren in IT-transformatie om het conflict tussen legacy-IT en digitale business-initiatieven op te lossen en snellere time-to-market te behalen, zo luidt het.

Vier fasen in volwassenheid IT-transformatie

Het Dell EMC “2017 IT Transformation Maturity Curve”-onderzoek werd opgezet om inzicht te verwerven in welke rol IT-transformatie speelt bij digitale ondernemingen. ESG heeft een op onderzoek en data gebaseerd model ontwikkeld, met als doel het identificeren van verschillende stadia in de voortgang van IT-transformatie. Elke organisatie is in een bepaald stadium of fase gepositioneerd op basis van de antwoorden op vragen over hun on-premises IT-infrastructuur, processen en samenwerking binnen de organisatie.

Op basis van de wereldwijde onderzoeksresultaten werden de duizend deelnemende organisaties verdeeld over vier fasen die de volwassenheid van IT-transformatie vertegenwoordigen.

Fase 1: Legacy (12%): blijft achter op veel, zo niet alle, dimensies van IT-transformatie in het onderzoek.

Fase 2: Opkomend (42%): boekt vooruitgang bij IT-transformatie, maar heeft minimale investeringen in datacenter-technologie gedaan.

Fase 3: Evoluerend (41%): heeft zich echt toegespitst op IT-transformatie en beschikt over moderne datacenter-technologie en IT-delivery modellen.

Fase 4: Getransformeerd (5%): is zeer vergevorderd in zijn IT-transformatie-initiatieven.

De meerderheid van de respondenten (71%) geeft aan dat IT-transformatie essentieel is om concurrerend te blijven. Van de “getransformeerde” bedrijven denkt 85% van de organisaties dat ze de komende jaren in een “zeer stevige” tot “stevige” positie zitten om te concurreren en succesvol te zijn in hun markt. Van de minst volwassen bedrijven is slechts 43% deze mening toegedaan.

Positieve resultaten bij getransformeerde organisaties

De “getransformeerde” organisaties laten de meeste progressie zien op het gebied van productinnovatie en time-to-market. Ze maken grote stappen op het gebied van snelheid, het automatiseren van handmatige processen en taken. En ze runnen IT meer als een “profit center” dan als een “cost center”.

Deze bedrijven:

draaiden afgelopen jaar meer omzet dan verwacht, meer dan twee keer zoveel als de minst volwassen bedrijven.

zijn tot acht keer beter in staat om een goede, coöperatieve relatie te bouwen of te onderhouden tussen IT en de business.

zijn tot wel zeven keer beter in staat dan de minst volwassen bedrijven om IT in te zetten als “profit center” in plaats van “cost center”.

hebben een factor 7 grotere kans vergelijken met de minst volwassen bedrijven dat de business-IT ziet als een echte “concurrentie-differentiator”.

maken gebruik van IT om productinnovatie en time-to-market te versnellen, tot wel zes keer beter dan de minst volwassen bedrijven.

Gebruik moderne datacenter-technologie

Volgens ESG kan de adoptie van moderne datacenter-technologie, zoals scale-out storage-systemen en een converged/hyper converged-infrastructuur de flexibiliteit en responsiviteit van infrastructuur-provisioning, de oplevering van IT-projecten en applicatie-ontwikkeling sterk verbeteren.

Het onderzoek wijst uit dat:

54% van alle respondenten gebruik maakt van een converged of hyper-converged infrastructuur bij het ondersteunen van applicaties.

58% van alle respondenten gebruik maakt van scale-out storage-systemen.

Zo’n 50% van de respondenten voorstander is van software-defined als lange termijnstrategie en is begonnen met de implementatie, evaluatie van software-defined technologie.

Positieve resultaten inzet moderne IT-processen

De inzet van moderne IT-processen, zoals self-service provisioning-mogelijkheden, de inzet van IT als een public cloud en gebruik van DevOps-methodes kunnen flink bijdragen tot een succesvolle transformatie.

Het onderzoek toont aan dat:

26% van alle respondenten beschikt over “uitgebreide” of zelfs “verregaande” self-service mogellijkheden.

65% van alle respondenten “geweldige” tot “acceptabele” voortgang boekt bij het aanbieden van dezelfde IT-functionaliteit aan eindgebruikers als ze uit de public cloud kunnen verwachten.

43% van de respondenten “uitgebreide” tot “goede” adoptie claimt van formele DevOps-principes en best practices.

Goede relatie tussen IT en business positief voor IT-transformatie

IT-transformatie wordt vaak verbonden aan een coöperatieve en effectieve relatie tussen IT en de business, wat ook in dit onderzoek is onderzocht.

Daaruit blijkt dat: