zondag 20 augustus 2017

Agriplant ontwikkelt automatische vierrijige plantmachine

De West-Vlaamse KMO Agriplant N.V. (Langemark) ontwikkelde, onder de vleugels van innovatieplatform Agreon, een automatische plantmachine met vier robots. De machine kan vier rijen tegelijk (of dus de volledige tractorbreedte) aanplanten bij een tussenrij-afstand die in de breedte kan variëren tussen 50 en 75 cm. De robots kunnen alle plantjes aan die in trays worden opgekweekt en planten ze automatisch uit tegen een capaciteit van 14.000 planten per uur per robot (4 plantjes per seconde). In Vlaanderen worden op heden gewassen als selder en ook alle koolgewassen met behulp van een wortelkluit in trays opgekweekt. In de toekomst kan een analoge inzaaimethode voor preiplantjes deze machine ook in de preiteelt inzetbaar maken. Daarnaast komen ook zoete aardappel en industrietomaten in aanmerking. Het sinds 1970 actieve Agriplant is gespecialiseerd in het ontwerp en de ontwikkeling van volautomatische machines voor de teelt van bladgewassen. In 1998 lanceerde Agriplant zijn eerste automatische plantmachine, in 2003 gevolgd door de tweede generatie. In 2005 werd de Agriplanter 1SP gelanceerd, een door een tractor getrokken automatische plantmachine die tomaten op één rij inplantte. De jongste plantmachine kan vier rijen gelijktijdig aan dankzij de compacte opstelling van de vier robots. Meer info: 057/48.81.68 of http://www.agriplanter.com.

(© Agriplant)