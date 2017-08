(Vlnr.: Benoit Vermeire (zaakvoerder Vermeire Belting), Eddy Ternier (partner management Siemens België-Luxemburg Digital Factory en Process Industries & Drives), Roland Vermeire (zaakvoerder Vermeire Belting), Steven Cassiers, sales manager Large Drives

maandag 21 augustus 2017

Vermeire Belting treedt toe tot Approved Partner Programma Simolog

Siemens en Vermeire Belting voegen een nieuw hoofdstuk toe aan hun samenwerking. Vermeire Belting treedt immers toe tot het Approved Partner Programma Simolog (Siemens Modification and Logistics). Hierdoor mag de specialist in aandrijftechniek met vestigingen in Verviers en Wondelgem als eerste erkende Approved Partner in België het logo van het partnership gebruiken. Vermeire Belting beschikt al over een erg uitgebreid gamma van Siemens laagspanningsmotoren "SIMOTICS" tot 250 kW in verschillende bouwvormen. Voor speciale uitvoeringen doet het bedrijf zelf de aanpassingen in zijn werkplaatsen te Verviers met montage-kits die vanuit Duitsland worden geleverd. Meer info: 09/222.57.61 of http://www.vermeire.com.

+ FOTO

(Vlnr.: Benoit Vermeire (zaakvoerder Vermeire Belting), Eddy Ternier (partner management Siemens België-Luxemburg Digital Factory en Process Industries & Drives), Roland Vermeire (zaakvoerder Vermeire Belting), Steven Cassiers, sales manager Large Drives Siemens België-Luxemburg, en Andreas Gressmann, partner manager Large Drives Siemens)