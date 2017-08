Division manager Philippe Deneve: “Unieke accommodatie voor het servicen van de nucleaire industrie” ENGIE Fabricom bouwde in Lillo een nieuw atelier voor het onderhoud en de revisie van elektromotoren ‹ ›

dinsdag 1 augustus 2017

ENGIE Fabricom stapt in onderhoud en revisie elektromotoren Nieuwbouwatelier in Antwerpse haven vergt investering van 4 miljoen euro

ENGIE Fabricom nam in het Antwerpse havengebied een nieuwbouwatelier in gebruik met het oog op het onderhoud en de revisie van elektromotoren. Daarmee boort het installatie- en onderhoudsbedrijf een nieuw marktsegment aan. Naast industriële motoren spitst ENGIE Fabricom zich ook toe op elektromotoren in nucleaire omgeving. Dat vergt evenwel specifieke certificaties, die de ENGIE-dochter in zowat anderhalf jaar hoopt te halen. De nieuwe activiteit moet, eens op kruissnelheid, ENGIE Fabricom een meeromzet van 5 à 6 miljoen euro per jaar opleveren.