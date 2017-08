vrijdag 4 augustus 2017

Antwerpen zet samenwerking op met Chinese haven Caofeidian

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de haven van Caofeidian uit China. De samenwerking maakt deel uit van het “One Belt One Road”-project, waarmee China zijn belangrijkste haven- en industriesteden beter wil doen aansluiten bij cruciale handelscentra elders in de wereld, waaronder Europa. De ondertekening van de overeenkomst vond plaats in kasteel Hertoginnedal in aanwezigheid van de premiers van België en China.