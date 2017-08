woensdag 2 augustus 2017

Vlaanderen vereenvoudigt structuur PMV

De nieuwe samenwerking tussen Vlaanderen en PMV stippelt een vereenvoudiging van de PMV-groep uit. Doorheen de jaren is PMV immers uitgegroeid tot een investeringsmaatschappij die erkend wordt als specialist in risicokapitaal en groeifinanciering, als investeerder in PPS-structuren, brownfields en vastgoedontwikkeling, als supporter in woord en daad van hernieuwbare energie, als de verstrekker van waarborgen en als grootste dakfondsinvesteerder in Vlaanderen.

Tegen uiterlijk medio 2018 wordt werk gemaakt van de integratie van de verschillende vennootschappen binnen de PMV-groep, rekening houdend met de geldende wettelijke en fiscale voorschriften. Terwijl vroeger het accent lag op de verschillende instrumenten, zet PMV vandaag in op elke ondernemer die zijn of haar bedrijf wil uitbouwen met een goed business-plan en een gedegen team.

Daarom vallen alle strategische activiteiten en doelgroepen nu onder de PMV-vlag, die op maat gemaakte financieringsoplossingen aanbiedt met kapitaal, leningen en waarborgen, of een combinatie daarvan. Specifiek voor de doelgroep van zelfstandigen en KMO’s werd het submerk PMV/z gecreëerd die de Win/Win-lening, de Waarborglening, de Startlening+ en KMO-co-financiering groepeert.

De raad van bestuur onderscheidt twee actiedomeinen als prioritair, met name financiering van bedrijven enerzijds (starters en scale-ups, (innovatieve) KMO’s, spin-offs van strategische onderzoekscentra en universiteiten, internationalisatie van Vlaamse ondernemingen, venture capital- en private equity-investeringen via fonds-in-fondsactiviteiten, overdracht of overname van bedrijven, herfinancieringsvraagstukken, balansversterking, bankfinanciering via de toekenning van overheidswaarborgen en een betere en meer betaalbare gezondheidszorg), financiering van vastgoed en infrastructuur anderzijds (economische leefbaarheid van onroerend erfgoed, modernisering van de Vlaamse infrastructuur, energietransitie en energie-efficiëntie, gebiedsontwikkeling en herbestemming van onderbenutte sites en maatschappelijk vastgoed).

Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal de raad van bestuur van PMV-groep ook onafhankelijker worden. Rekening houdend met de regels van deugdelijk bestuur, zullen tegen de zomer van 2018 drie onafhankelijke bestuurders bij PMV worden aangeduid. Het toezicht door de aandeelhouders zal door een regeringscommissaris worden opgenomen.