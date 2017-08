dinsdag 22 augustus 2017

Lexus start productie nieuwe LC voor Europa

De eerste nieuwe Lexus LC luxe-coupé’s voor de Europese markt rolden onlangs van een nieuwe exclusieve assemblagelijn in Motomachi (Japan). Die fabriek was vroeger de thuis van LFA-supersportwagen. De eindassemblagezone werd helemaal in het wit gestoken om de focus van de ingenieurs tijdens het werk scherp te houden.

Gemiddeld werkt elke betrokkene bijna 20 minuten aan een wagen. Dit heel bewust om de kwaliteitseisen van Lexus in elke stap van het proces gelijk te houden.