woensdag 30 augustus 2017

Roger Malevé nieuwe voorzitter van Herculean

Herculean C.V.B.A. (Keerbergen) heeft een nieuwe voorzitter in de persoon van Roger Malevé, cto/cio bij Nationale Loterij en voorzitter bij de coöperatieve Captains of Cycling, dat de WT-wielerploeg Lotto Soudal in huis heeft. Malevé was in het verleden ruim 11 jaar bij investeringsmaatschappij Gimv aan de slag.

Stichter Yves Vekemans blijft ceo.