donderdag 3 augustus 2017

Logistieke software van Organi biedt planners van Transport Th. Wouters versterking

In 1938 werd Transport Th. Wouters opgericht. Het bedrijf vestigde zich in het hart van de Antwerpse haven en evolueerde naar een internationale containervervoerder. Al dertig jaar wordt de groei van de organisatie ondersteund door IT-dienstverlener Organi.

Transport Th. Wouters werkt met het logistieke pakket OLS en OLS Customs. Dankzij de integratie tussen de verschillende modules van Organi, is er een automatische doorstroming en uitwisseling van cruciale gegevens en documenten tussen deze modules. Het digitaal dossier dat alle documenten digitaal archiveert is dan ook onmisbaar.

Daarnaast werkt Transport Th. Wouters ook met het financiële pakket ORAS, dat volledig compatibel is met OLS.

Geïntegreerde planningstool op maat

Om zijn dienstverlening naar een nog hoger niveau te tillen, besloot Transport Th. Wouters op zoek te gaan naar een geschikte tool om de containerplanning te optimaliseren. Omdat het bedrijf de software in de OLS-toepassing wilde integreren, was de keuze voor Organi snel gemaakt.

“Samen hebben we onze behoeften in kaart gebracht. Daarmee is Organi aan de slag gegaan. Bovendien hebben we tijdens het implementatietraject stelselmatig verbeteringen aangebracht op basis van de behoeften die kwamen bovendrijven.” aldus Tim Wouters, Operations Manager bij Transport Th. Wouters.

Nu de oplossing op punt staat, komen de voordelen van de nieuwe manier van werken volledig tot hun recht. Van zodra de transportopdrachten vanuit OLS naar de planningstool worden doorgestuurd, kunnen de planners bijvoorbeeld elke container plannen en herplannen.

Vooral de tijdsbesparing die Transport Th. Wouters dankzij de nieuwe tool boekt is aanzienlijk. “We kunnen gerust stellen dat, door geautomatiseerde controles en alerts, onnodige kosten gereduceerd zijn en we een enorme daling van menselijke vergissingen hebben waargenomen. Dit alles zorgde voor tijdwinst en een hogere efficiëntie.” aldus Tim Wouters.

Totaaloplossing

Naast de software werden ook de servers en werkstations door Organi geleverd zodat zij eindverantwoordelijke blijven voor de algemene prestaties van zowel soft- als hardware.

INFO Transport Wouters - Tim Wouters - tel: 32 3 544 12 92 - tw@tcl.be

INFO Organi: Pieter Vandebulcke - tel: 03 820 63 00 - pvdb@organi.be