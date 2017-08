woensdag 23 augustus 2017

T-Mining ontwikkelt Blockhain-oplossing voor vrijgave containers

Start-up T-Mining N.V. werkt momenteel aan een pilootproject die een veiligere en efficiëntere afhandeling van containers in de haven van Antwerpen mogelijk maakt. Dankzij blockchain-technologie, die ook in bankomgevingen wordt geïmplementeerd, worden processen waarbij verschillende partijen betrokken zijn (carriers, terminaloperatoren, expediteurs, transporteurs, chauffeurs, schippers, ...) gedigitaliseerd en beveiligd, zonder een centrale tussenpersoon. Bij het transport van een container van punt A naar punt B zijn meer dan dertig verschillende partijen betrokken, die onderling gemiddeld tweehonderd transacties uitvoeren. Samen met PSA, MSC, een expediteur en een transporteur loopt in de Scheldehaven momenteel een pilootproject dat van het Blockchain-platform van T-Mining gebruikt maakt om de container flow veilig af te wikkelen. T-Mining heeft momenteel ook een kantoor in Antwerpen. Dat maakt duidelijk dat de start-up zijn technologie ook in buitenlandse havens te vermarkten. De kantoren van T-Mining N.V. bevinden zich te 2000 Antwerpen, Zeevaartstraat 2. Telefoon: 0497/480.614. URL: http://www.t-mining.be.