Rentmeesterij Alden Biesen krijgt hotelbestemming via PPS-project De voormalige rentmeesterij blijft behouden als onderdeel van Martin's Rentmeesterij

donderdag 17 augustus 2017

Martin’s Rentmeesterij medio volgend jaar operationeel Project vergt totaalinvestering van 14,5 miljoen euro

Erfgoed valoriseren, het is geen evidente opdracht. In PPS-verband lijkt de stad Bilzen wel in dat opzet te slagen. De Rentmeesterij Alden Biesen, eigendom van de stad, wordt momenteel grondig gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwbouwpand door investeringsmaatschappij LRM en vastgoedontwikkelaars Group GL en Vestio. Na renovatie neemt Martin’s Hotels (Genval) gedurende minimaal 15 jaar de uitbating op. Martin’s Rentmeesterij opent normaliter in de zomer van 2018 de deuren.