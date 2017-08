donderdag 24 augustus 2017

Avi Networks betreedt Benelux-markt

Avi Networks, Inc. (Santa Clara, Californië) richt zijn pijlen op de Benelux-markt. Het bedrijf levert een cloud application delivery-platform waarmee organisaties de consistentie van de end-user experience van applicaties waarborgen. Dat gebeurt door middel van elastische software-gebaseerde load balancing, wat ervoor zorgt dat de belasting van het netwerk en de applicaties goed verdeeld worden in het geval van toename in activiteit. In de Benelux richt Avi Networks zich op organisaties die hun datacenters en applicaties willen moderniseren en op zoek zijn naar schaalbare virtuele netwerkfunctionaliteit. Avi Networks werkt sinds een jaar intensief samen met Cisco. Meer info: 00-49/36.694.364600 of http://www.avinetworks.com.

