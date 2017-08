(Annelies en Michaël Oosterlynck van AMR N.V.)

donderdag 24 augustus 2017

Aandrijfspecialist AMR vijftien jaar Siemens Motor Partner

Aandrijfspecialist AMR N.V., met vestigingen in Alken en Zandhoven, treedt sinds meer dan vijftien jaar op als Siemens Motor Partner. AMR, voluit Analysis, Maintenance & Repair of Rotating Machines, biedt een totaal-service voor installatie, onderhoud, herstellingen en retrofits van aandrijvingen. In Siemens vond het familiebedrijf een partner met oplossingen voor de volledige aandrijfketen. Meer info: 011/31.19.88 of http://www.amrservice.be.

(Annelies en Michaël Oosterlynck van AMR N.V.)