dinsdag 29 augustus 2017

Axis benoemt Hessel Ruijgh tot business development manager Retail Benelux

Axis Communications, aanbieder van netwerkvideo-oplossingen en onderdeel van Canon Group, heeft Hessel Ruijgh (foto), tot business development manager Retail voor de Benelux benoemd. Ruijgh deed heel wat ervaring op in diverse, internationale management-functies binnen de retail-sector. Alvorens hij bij Axis in dienst trad, was hij senior retail manager bij Value Retail, dat onder meer Maasmechelen Village beheert. Daarvoor bekleedde hij diverse marketing- en sales-functies bij grote, wereldwijd actieve juweliersmerken (Jaquet Drot (Swatch Group), Jaeger-LeCoultre en Cartier, onderdeel van Richemont).