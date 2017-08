maandag 21 augustus 2017

Flanders Make werkt aan grotere toegankelijkheid lokale O&I-infrastructuur voor KMO’s

Partners uit acht Europese regio’s (in België, Duitsland, Estland, Italië, Letland, Nederland, Tsjechië en Zweden - alle met gelijkaardige slimme specialisatieprojecten) bundelen hun krachten om de toegankelijkheid en het gebruik van lokale onderzoeks- en innovatie-infrastructuur (O&I) te verbeteren. Ze willen daarbij vooral focussen op de noden van KMO’s. In België wordt het project door Flanders Make, het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie, uitgerold.

In het kader van het “Interreg Europa 2014-2020-programma” - strategieën delen voor Europese onderzoeks- en innovatie-infrastructuur (INNO INFRA SHARE) - zullen de partners een gezamenlijk leer- en samenwerkingsproces volgen dat zal bijdragen tot het verbeteren van de respectieve beleidsinstrumenten op het vlak van O&I-infrastructuur en de toegankelijkheid ervan voor KMO’s.

Tijdens hun eerste bijeenkomst in het Italiaanse Bologna, dit voorjaar, stelden de INNO INFRA SHARE-partners hun organisatie en beleidsinstrumenten aan elkaar voor, bespraken ze het projectimplementatieplan en werden de volgende stappen uitgezet.

De eerste stap voor de partners bestaat uit de uitwerking van regionale contextprofielen waarmee elke partnerregio zijn bestaande O&I-infrastructuur in kaart kan brengen om een duidelijk beeld te krijgen van de activa waarover ze beschikt. Dat zal ook helpen om specifieke en gemeenschappelijke elementen én goede praktijken te identificeren om zo een gemeenschappelijke kennisbasis te creëren en de uitwisseling van ervaringen te stimuleren.

Medio vorige maand brachten de projectpartners en regionale stakeholders een eerste INNO INFRA SHARE-studiebezoek aan België en Nederland. Doelstelling was om kennis te verwerven over de manier waarop partners O&I-infrastructuur ter beschikking van ondernemingen kunnen stellen. Het evenement werd georganiseerd door Flanders Make (België) en Brainport Development (Nederland). In België werd een bezoek gebracht aan de onderzoeksfaciliteiten in Gent en de imec-labo’s in Heverlee.