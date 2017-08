woensdag 23 augustus 2017

VDAB en AZ Maria Middelares leiden schoonmaakpersoneel op via werkplekleren

VDAB en AZ Maria Middelares voeren een pilootproject waar ze samen werkzoekenden opleiden tot geschikt schoonmaakpersoneel. AZ Maria Middelares startte vorige maand een pilootproject, waarbij VDAB en het ziekenhuis samen een aantal mensen selecteerden om een opleiding tot schoonmaker in het ziekenhuis te volgen.

De vorming is volledig op maat door VDAB uitgewerkt. Op die manier krijgen de kandidaten een duidelijk beeld van wat de job precies inhoudt en kunnen ze een gerichte keuze maken. Daarnaast kan het ziekenhuis erop vertrouwen dat wie de opleiding succesvol heeft doorlopen, de juiste skills en kennis heeft. Na een positieve evaluatie komen de betrokken medewerkers in aanmerking voor indiensttreding.

De opleiding bestaat uit een aantal fasen, met name een theoretisch gedeelte met praktijkleren in het leer- en trainingscentrum van AZ Maria Middelares (vlakkenmethodiek, vloerreiniging, schoonmaakmachines, professioneel schoonmaakmateriaal en specifieke schoonmaakprocedures, waaronder de ontsmettingsprocedure, veiligheid, ergonomie en hygiëne), werkplekleren en, ten slotte, stage en evaluatie. Na het pilootproject, volgt het initiatief mogelijk in de andere Gentse ziekenhuizen.