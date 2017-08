maandag 28 augustus 2017

Avery Dennison benoemt Pascale Wautelet tot vice president R&D EMEA

Avery Dennison, specialist in drukgevoelige en functionele materialen en etiketteeroplossingen voor de apparatenmarkt in retail-omgeving, heeft de Belgische Pascale Wautelet (foto) aangetrokken als vice president R&D EMEA binnen zijn Label & Graphic Materials-divisie. Standplaats van Wautelet, die per 1 september 2017 haar functie opneemt, is het Nederlandse Oegstgeest. Zij brengt twintig jaar ervaring mee in verschillende functies binnen de (petro)chemische en kunststoffenindustrie, waaronder flexibel verpakken en etiketteren.