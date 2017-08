maandag 28 augustus 2017

Nederlander Amko Leenarts director Design bij Ford Europa

Ford heeft Amko Leenarts (foto) tot nieuwe director Design van Ford Europa benoemd. In zijn nieuwe rol zal Leenarts verantwoordelijk zijn voor het exterieur- en interieur-design van de wagens die Ford Europa ontwikkelt, waaronder kleine auto's en cross-overs, en modellen voor de mondiale markten. Leenarts gaat een team aansturen dat ruim 275 medewerkers telt in Ford Design Studios in het Duitse Merkenich en het Dunton Technical Centre in het Britse Essex. Voor Fords Design Studio in Merkenich liep onlangs een investeringsprogramma ter waarde van 13 miljoen euro. Daarbij werden de kantoren en ateliers voor ontwerpen en kleiboetseren gemoderniseerd en ging er 3,5 miljoen euro naar ultra-moderne 3D-freestechnologie. Leenarts trad in 2012 in dienst van Ford. Tot voor kort stond hij aan het hoofd van Global Interior Design bij Ford Motor Company, waar hij wereldwijd de strategie en implementatie van het interieur-design verzorgde voor de merken Ford en Lincoln.