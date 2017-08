zondag 27 augustus 2017

ShoreTel volgende overname van Mitel

Mitel Networks Ltd. (Ottawa, Canada), aanbieder van bedrijfs-, cloud- en mobiele communicatie-oplossingen, breit een vervolgluik aan zijn buy & build-strategie. Zo bereikte het bedrijf een overname-akkoord met het eveneens beursgenoteerde ShoreTel (Sunnyvale, Californië). Mitel telt voor het bedrijf nagenoeg 530 miljoen USD in speciën neer. Met de overname diept Mitel zijn UCaaS (Unified Communication-as-a-Service)-aanbod versneld uit in het licht van zijn "move-to-the-cloud"-strategie. De fusie-entiteit wordt immers de op één na grootste speler wereldwijd in de UCaaS-markt. Uitvalsbasis van de fusie-entiteit, dat onder de naam Mitel zal werken, is Ottawa. Mitel zal, na de transactie, 4.200 medewerkers over de hele wereld inzetten. Het aantal kanaalpartners zwelt aan tot nagenoeg 3.200. Meer info: http://www.mitel.be.