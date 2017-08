vrijdag 25 augustus 2017

Annie Young-Scrivner wordt nieuwe ceo van Godiva

Kwaliteitschocoladeproducent Godiva krijgt per 14 september 2017 een nieuwe chief executive officer in de persoon van Annie Young-Scrivner (foto). Momenteel is ze president van Teavana Teas, onderdeel van Starbucks Coffee Company. Eerder was ze president van Starbucks Canada, president van Tazo Tea en global marketing directeur voor Starbucks Coffee Company. Young-Scrivner brengt twintig jaar ervaring mee in hoger management en algemeen beheer bij Pepsico en als president en voorzitter van PepsiCo Food in China. Sinds 2014 is ze bestuurder van Macy's, Inc.