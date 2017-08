(Michael Lohscheller, ceo Opel, en Carlos Tavares, ceo PSA Group

zondag 27 augustus 2017

Opel en Vauxhall onder vleugels PSA Group

Sinds 1 augustus j.l. maakt Opel Automobile GmbH (Rüsselsheim), met zijn merken Opel en Vauxhall, officieel deel uit van PSA Group. General Motors verkocht het bedrijf, met inbegrip van de Europese activiteiten van GM Financial, voor 2,2 miljard euro aan de Franse constructeursgroep. Als respectievelijk Duits en Brits merk moeten Opel en Vauxhall het bestaande portfolio van de Franse merken Peugeot, Citroën en DS Automobiles aanvullen. De nieuwe fusie-entiteit heeft in Europa een marktaandeel van zowat 17% en is daarmee de op één na belangrijkste autobouwer op het Europese continent. Eens op kruissnelheid moet het samengaan een synergie-effect van 1,7 miljard euro opleveren dankzij besparingen in aankoop, assemblage en R&D. Ambitie is Opel en Vauxhall tegen 2020 terug rendabel te maken. PSA en Opel/Vauxhall werken al sinds 2012 samen. Tot op heden spitste die samenwerking zich toe op vier modellen van Opel, met name de onlangs gelanceerde Opel Crossland X, de Opel Grandland X SUV (dit najaar in de showrooms), de opvolger van de Opel Combo (die volgend jaar wordt gelanceerd) en de nieuwe generatie van de Opel Corsa (die in 2019 zijn marktintrede zal beleven). De integratie van de Europese activiteiten van GM Financial wordt nog voor het jaareinde afgerond. Die zullen worden ondergebracht in een nieuwe joint-venture tussen Banque PSA Finance en BNP Paribas Personal Finance. Meer info: 02/206.68.00 of https://www.groupe-psa.com.