zondag 27 augustus 2017

For Good's app gidst mensen naar kleinere ecologische voetafdruk

For Good C.V.B.A. (Antwerpen), lid van starters-community Start it @kbc, toont met zijn app, die snel en eenvoudig iemands ecologische voetafdruk in kaart brengt, hoe weinig opoffering het kost om de impact op onze planeet drastisch te verkleinen. De app, die ontwikkeld werd in samenwerking met adviesbureau CO2logic B.V.B.A. (Brussel), berekent hoeveel planeten als de aarde nodig zijn om gelijke tred te houden met onze levensstijl. Tevens worden tools aangereikt ter verkleining van de ecologische voetafdruk. Inmiddels maken zo'n 4.000 mensen van de app gebruik. De app is gratis te downloaden via de App Store en de Google Play Store. Meer info: http://www.for-good.be.

