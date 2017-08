donderdag 24 augustus 2017

Oliver Stefani aan het hoofd van Skoda Design

Per 1 september 2017 neemt Oliver Stefani (foto) de leiding op over Skoda Design. Voorheen was Stefani verantwoordelijk voor het koetswerk-design bij Volkwagen waar hij de voorbije tien jaar het design bepaalde van diverse concepts en seriemodellen. Sinds hij in 2002 bij de Duitse autobouwer aan de slag ging, speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Up!, de Polo, de Jetta, de Tiguan, de huidige Golf maar ook de concept cars van het I.D.-gamma.