woensdag 23 augustus 2017

Koning & Hartman benoemt Peter Ligteringen tot cfo

Technologiebedrijf Koning & Hartman B.V. (Amsterdam) heeft Peter Ligteringen (foto) tot cfo benoemd. Hij volgt Hans Kleiwegt op, die onlangs met rust ging. Ligteringen stapt over van VodafoneZiggo, waar hij sinds 2011 werkzaam was, laatst in de functie van finance director. Koning & Hartman is specialist op gebied van smart industry, wireless connectivity, mission critical communications, industrial solutions en dealing & control. Naast zijn hoofdkantoor in Amsterdam, heeft het bedrijf vestigingen in Delft (Nederland) en Vilvoorde (België).