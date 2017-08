maandag 28 augustus 2017

Next Apps neemt nieuwe kantoren in hartje Lokeren in gebruik

Next Apps B.V.B.A., opgericht in 2014, verlaat per 1 september het Innovatiecentrum Lokeren, om in het hart van dezelfde stad eigen kantoren in gebruik te nemen. Het bedrijf, gespecialiseerd in de creatie van high-end mobiele applicaties, is voortaan gevestigd te 9160 Lokeren, Stationsplein 41. Telefoon: 0497/40.79.01 of http://www.nextapps.be.