maandag 28 augustus 2017

Start-up Loop lanceert high-tech oordopjes voor uitgangsleven

Start-up Loop B.V.B.A. (Antwerpen), lid van incubator Start it @kbc, lanceert high-tech oordopjes voor het uitgangsleven. De erg comfortabele oordopjes hebben een elegant, discreet design en geven, dankzij een rond en hol geluidskanaal, een uitstekende akoestiek. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor het nachtleven en leveren een vlakke demping van 15 decibel. De oordopjes beschermen de oren en laten gelijktijdig voldoende energie door om volop van de muziek te kunnen genieten. Loop werkt samen met experts zoals Dynamic Ear Company uit Delft en gerenommeerde partners in België, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Tenco DDM (Genk) produceert het high-tech geluidskanaal van de oordoppen door middel van 3D-printing in laagjes van 50 micrometer in een hypo-allergene stof. De leveranciers van de hoofdtelefoonmerken Trinity (UK) en Comply (VS) tekenen voor een ultiem draagcomfort. In eerste instantie biedt Loop matzwarte oordoppen aan. Op korte termijn volgen ook blauwe, rode en witte versies. Meer info: 0472/88.12.03 of https://www.loopnightlife.com.

