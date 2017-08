Proximus rolt 4,5 G in primeur voor Belgische markt uit

In afwachting van 5G en na de succesvolle snelheidstests van 4,5G en 5G in mei en november 2016, gaat Proximus, in primeur voor de Belgische markt, van start met de uitrol van een 4,5G-netwerk in Antwerpen, Charleroi en Gent. Klanten met compatibele toestellen genieten binnenkort snelheden tot 45...