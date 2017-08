dinsdag 29 augustus 2017

VR-specialist Alfavision op drempel internationale doorbraak

AlfaVision B.V.B.A. (Bruggel), opgericht in 2014 en gespecialiseerd in virtual, mixed en augmented reality, staat op het punt van een internationale doorbraak. Opdrachten in onder meer het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Turkije krijgen vorm. AlfaVision noemt zich wereldwijd marktleider in virtual reality- & mixed reality-ervaringen voor musea, erfgoedsites en toeristische infopunten. Het bedrijf is betrokken bij enkele van de meest innovatieve projecten waaronder een aantal wereldpremières zoals social virtual reality, robotten, virtuele assistenten en Big Data-analytische oplossingen. Deze worden ingezet om boeiende en indrukwekkende bezoekerservaringen te ontwikkelen. Het bedrijf koppelt daarbij hoogstaande technologie aan sterke content. Bij de ontwikkeling van projecten wordt tot in het kleinste detail correctheid nagestreefd en elke VR-ervaring heeft een stevig script en een boeiende plot. Reeds opgeleverde buitenlandse projecten omvatten onder meer een VR-ervaring voor de Kolonie van Weldadigheid in Willemsoord (Nederland) en een project in opdracht van de US Army Museums (VS). Meer info: 0475/26.88.88 of http://www.alfavision.be.