dinsdag 29 augustus 2017

Vecarro neemt nieuwe vestiging in Genk in gebruik

Carrosseriebedrijf Vecarro B.V.B.A. hevelde zijn bedrijvigheden over van een huurpand in de Essenlaan te Genk naar een nieuwbouwpand van 2.300 m² op bedrijventerrein Zwartberg II. De familiale KMO investeerde er 2 miljoen euro in state-of-the-art accommodatie op een bedrijfsterrein van 5.685 m². Vecarro heeft regionale vestigingen in Lochristi, Overijse en Turnhout. Het nieuwbouwpand huisvest niet enkel Vecarro Limburg, maar ook het hoofdkantoor van Carrosseriegroep Vecarro. De nationale en regionale uitvalstbasis van Vecarro bevindt zich te 3600 Genk, Slamstraat 2. Telefoon: 089/460.460. URL: www.vecarro.be.