A.S.Adventure krijgt nieuwe venture capitalist aan het roer

Risicokapitaalverschaffer PAI Partners (Parijs) heeft voor een bedrag van 400 miljoen euro outdoor-vrijetijdsketen A.S.Adventure N.V. (Antwerpen) van branchegenoot Lion Capital overgenomen. A.S. Adventure baat in verschillende Europese landen 151 winkelpunten onder diverse merknamen uit. In Belgi...