dinsdag 29 augustus 2017

E-commerce platform "Mijnwebwinkel" van start in België

MyOnlineStore B.V. (Oss) breidt zijn e-commerce platform Mijnwebwinkel uit naar België. Het Nederlandse e-commerce platform biedt (startende) web-winkeliers alle tools om eenvoudig een web-winkel op te starten. Met ruim 40.000 web-winkeliers is het platform marktleider in Nederland. Naar verluidt benutten al meer dan 1.500 Belgische gebruikers het platform. Het partneraanbod werd inmiddels uitgebreid met Belgische dienstverleners en een vernieuwde website. In eerste instantie mikt mijnwebwinkel.be alleen op Vlaamse ondernemers. De ambities van Mijnwebwinkel reiken verder dan de Nederlandse en Belgische markt. Meer info: 00-31/412.668.011 of http://www.mijnwebwinkel.be.

+ LOGO