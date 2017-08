Bpost versmelt stadstransportactiviteiten met City Logistics

Bpost versmelt zijn stadstransportactiviteiten City Logistics (Antwerpen) met die van CityDepot N.V. (Hasselt), dat in Hasselt, Sint-Truiden en Genk actief is. Via een kapitaalsverhoging neemt bpost een meerderheidsbelang in de nieuw opgerichte fusie-entiteit CityDepot N.V. In het sorteercentrum van...