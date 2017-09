vrijdag 1 september 2017

Oreon Properties versterkt team met Philippe De Brouwer

Makelaarskantoor Oreon Properties N.V. (Antwerpen) voegt Philippe De Brouwer (foto) aan zijn letting & sales team toe. De Brouwer maakt de overstap van Quares waar hij als consultant Real Estate werkzaam was. Daarvoor was hij aan de slag als vastgoedmakelaar bij De Boer & Partners en als bedrijfsjurist bij Arcadis Belgium. Oreon Properties is gespecialiseerd in de verhuur en verkoop van bedrijfsmatig en commercieel vastgoed, taxaties en onroerend goed gerelateerd advies.