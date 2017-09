(Thomas Kamphausen, cfo SSI Schaefer, en Jan Maertens, managing director of ABM)

zaterdag 2 september 2017

SSI Schäfer neemt ABM over

Systeemaanbieder SSI Schäfer N.V. (Zaventem) neemt Automation Beyond Measure B.V.B.A. (ABM, Ruiselede) over. Daarmee bouwt het bedrijf zijn deskundigheid op het gebied van logistieke engineering en software in de Benelux uit. ABM werd in 1994 opgericht als onderdeel van de Alltech Group met een strategische focus op Pick-To-Light systemen. Sindsdien werden de orderverzamelingstechnieken uitgebreid. In 2004 voerde ABM met Pick-To-Graphics een user interface (UI) in voor processen op de logistieke werkvloerd. In 2012 werd daar het pick carts onder het PickArt-concept toegevoegd: een combinatie van slimme batch-algoritmes, intelligente navigatie, gebruiksvriendelijke intuïtieve communicatie en een flexibele dropcart-structuur. SInds 2014 ontwikkelt en implementeert het multidisciplinaire ingenieursteam van ABM ook totaaloplossingen: een mix van opslagsystemen, transportconcepten en software-modules. Het bedrijf heeft niet enkel klanten in de Benelux, maar ook in Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Tsjechië. Het is vooral actief in de sectoren Food Retail, Food & Beverage en Fashion en deskundig op het vlak van e-commerce. Vorig jaar nog nam het moederbedrijf van de magazijninrichtingsspecialist een meerderheidsbelang in de Duitse roboticaspecialist RO-BER Industrieroboter GmbH (Kamen), dat poortrobotsystemen ontwikkelt en realiseert. Meer info: 02/725.02.40 of http://www.ssi-schaefer.be.

+ FOTO

(Thomas Kamphausen, cfo SSI Schaefer, en Jan Maertens, managing director of ABM)