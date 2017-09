zaterdag 2 september 2017

Canon introduceert nieuwe PIXMA Home Office 4-in-1 printers

Canon Europe, aanbieder van imaging solutions, introduceert twee nieuwe PIXMA Home Office 4-in-1 printers die zowel printen, kopiëren, scannen als faxen. Het PIXMA Home Office-assortiment richt zich tot iedereen die vanuit thuis werkt en flexibiliteit nodig heeft om alle kantooractiviteiten professioneel en effectief uit te voeren. De PIXMA TR7550 en PIXMA TR8550 hebben nieuwe, belangrijke kenmerken om werken op afstand makkelijk te maken, zoals de ADF (automatic document feeder) voor 20 pagina's, ADP (auto duplex print) voor automatisch dubbelzijdig printen, BLE (Bluetooth low energy), grote touchscreens en een vernieuwde gebruikers-interface. De toestellen hebben een compacte voetafdruk. Hun Wi-Fi connectiviteit biedt gebruikers meer keuzevrijheid bij het wireless printen vanaf hun smartphone, tablet of laptop. PIXMA Cloud Link is compatibel met de nieuwe PIXMA-modellen en stelt gebruikers in staat om documenten te printen vanaf en te scannen naar on-line services zoals GoogleDrive, Evernote en Dropbox, zodat prints en scans snel en makkelijk zijn te delen. Ook de functie Smartphone Capture and Copy is toegankelijk via de Canon PRINT App. Meer info: 02/772.04.11 of http://www.canon.be.